Июль, 10 в 13:53

В воскресенье, 10 июля, на автозаправочных станциях Польши бензин марки А-95 снова дешевеет, падает в цене и автогаз.

Средняя стоимость бензина А-95 составляет 7,48 злотых (по курсу Нацбанка 46,7 грн). Накануне литр бензина А-95 стоил 7,53 злотых.

Стоимость бензина марки А-98 составляет 8,09 зл/литр (50,5 грн по курсу НБУ).

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Несколько упала цена на дизельное топливо: литр на АЗС Польши в среднем стоит 7,57 злотых (47,25 грн) против 7,59 злотых днем ​​ранее.

А вот премиальный дизель подорожал и сегодня стоит 7,87 зл/литр (49,12 грн). Накануне его средняя цена была 7,71 зл/литр.

Средняя стоимость автогаза (LPG) немного снизилась: 3,37 зл/литр (21,03 грн).

Отметим, что в зависимости от воеводств средние цены на топливо колеблются.

Ранее эксперт Алексей Лупоносов сообщал, что в июле цены на бензин в Украине не вырастут. Они даже могут снизиться на 5-6%. А еще украинцы смогут по крайней мере в течение месяца забыть о дефиците топлива.

Источник: AutoCentrum.pl