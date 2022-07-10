Нужны системы ПРО/ПВО, чтобы украинцы могли защищать мир от террора РФ — Подоляк

Июль, 10 в 18:50

Украине нужны мощные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить мирных жителей от террора Российской Федерации. Террористы не должны быть вооружены лучше, чем цивилизованные государства.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, сейчас украинцы защищают от России весь свободный мир, однако не просят воевать вместо них. Речь идет только о помощи необходимым вооружением, чтобы победить российскую агрессию.

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Подоляк также прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявив, что она правильно расставляет акценты в поддержке Украины. Недавно она выразила сожаление, что западные страны не могут осуществить военное вмешательство в войну, чтобы защитить мирных жителей Украины.