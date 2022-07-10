Там 60 порабощенных народов: Лех Валенса рассказал, когда Россия может стать “безопасной”

Июль, 10 в 17:56

Если в Москве не произойдет полного изменения политического режима, то мировая безопасность может быть обеспечена только разделом современной России, все еще живущей имперскими идеями.

В этом уверен экс-президент Польши и лидер движения Солидарность Лех Валенса.

Французское издание Le Figaro пишет, что Валенса подчеркивает, что Запад не должен ограничиваться лишь защитой Украины от полномасштабного российского вторжения. Он подчеркнул, что необходимо “освобождение самой России”.

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— Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через десять лет мы увидим, что появится другой Путин, — убежден он.

L’#Ukraine peut-elle être l’Afghanistan de la #Russie ? Lech #Walesa, ancien président Polonais

“Même si l’Ukraine gagne la guerre, dans 5 ans, nous aurons la même chose, dans 10 ans, on aura un autre #Poutine qui surgira.” #Le20hdeDariusRochebin pic.twitter.com/bYcOrPkWDK — LCI (@LCI) July 9, 2022

Чтобы избежать такого сценария, по мнению Валенсы, нужно изменить самую политическую систему в России. Или же “нужно организовать восстание народов” в РФ.

— Есть 60 народов, которые были аннексированы, как сегодня это повторяют с украинцами. Надо помочь этим народам восстать. Нужно либо изменить политическую систему России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн. Сейчас в РФ проживает 144 млн человек, – сказал Валенса.

Экс-президент Польши признает, что Запад заинтересован в расширении своего влияния и власти, но подчеркивает, что Запад делает это демократическим и легитимным путем.

— Мы должны понимать, что Запад развивает свою силу через НАТО и ЕС путем расширения. Это делается демократическими средствами. Россия же делает это посредством насилия, – подчеркнул он.

Валенса предположил, что мир снова будет разделен пополам: с одной стороны — это демократия и НАТО, которые хотят расширяться демократическими средствами, с другой — Россия и Китай, прибегающие к старым методам аннексии.

Лех Валенса также подверг критике Запад за то, что он ошибочно поверил в мирную Россию. И это заблуждение было сделано еще во времена Михаила Горбачева.

– Мы должны были развалить Россию. Но Горбачев был слишком умен для этого. Мы тогда себе говорили: Был Сталин, Брежнев, но Горбачев, он хорош. Поэтому мы оставили их в покое.

Он подчеркнул, что Россия сейчас хочет продолжать делать то, что делала веками: порабощать другие народы, насильно присоединяя их к своей империи.