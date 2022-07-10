Июль, 10 в 16:11

Сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США Марси Каптур выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, а заявление конгрессвумен Виктории Спартц назвала “опрометчивой помощью Кремлю”.

Об этом говорится на официальном сайте Каптур.

Она напомнила, что подавляющим большинством двухпартийный Конгресс США выразил поддержку суверенной нации Украины в ее борьбе против российского агрессора.

Сейчас смотрят

По ее словам, в целом Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его Офис, несмотря на то, что некоторые члены Конгресса пытаются посеять разногласия.

— Уровень и масштабы сотрудничества США с Офисом президента Зеленского не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника. Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам, — подчеркнула Марси Каптур.

Представительница Демократической партии заявила, что США уверены в победе Украины и что у украинского народа нет большего друга, чем Соединенные Штаты.

Ранее Виктория Спартц в своем письме президенту Джо Байдену указала, что на основании разведывательных данных относительно действий главы ОПУ Андрея Ермака и его возможных соглашений с РФ Конгрессу необходимо срочно получить информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть серьезные обвинения.

Спартц отметила, что США обязаны информировать Зеленского по поводу любых опасений в отношении ключевых людей в его окружении.

Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал заявления конгрессвумен нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды.

Фото: Representative Marcy Kaptur