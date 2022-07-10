В Южной Корее обнаружили следы выстрелов с РСЗО из территории КНДР

Июль, 10 в 20:22

Вооруженные силы Южной Кореи заявили в воскресенье, 10 июля, что со стороны Северной Кореи обнаружили траектории выстрелов, похожих на выстрелы из реактивных систем залпового огня.

Это произошло лишь спустя несколько дней после того, как США направили истребители в Южную Корею для совместных военных учений.

Управление национальной безопасности президента Южной Кореи провело совещание из-за обстрелов со стороны КНДР и заявило, что “внимательно следит” за ситуацией на случай дополнительных запусков со стороны Пхеньяна.

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Северная Корея часто проводит испытания реактивных систем залпового огня во время военных учений, а в последние годы также разработала более крупные версии таких ракет. Ракеты и снаряды меньших размеров в планах КНДР занимают передовые позиции для ударов по целям в Южной Корее в случае конфликта.

В этом году Северная Корея проводила испытания ряда ракет, от крупнейшей межконтинентальной баллистической ракеты до малых БРСД. Все они запрещены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Официальный Сеул, со своей стороны, разрабатывает систему перехвата снарядов стоимостью $2,6 млрд, напоминающую израильскую систему Железный купол.

США разместили в Южной Корее около 28,5 тыс. военных, которые тренируются вместе с южнокорейскими войсками, чтобы противостоять Северной Корее в случае конфликта. В прошлом месяце министр обороны Южной Кореи Ли Чон Суп заявил, что Сеул “усилит” свой оборонный потенциал, а также сотрудничество в сфере безопасности с Вашингтоном и Токио, чтобы противостоять ядерной угрозе со стороны Пхеньяна.