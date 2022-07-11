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Глава МИД Британии Трасс выдвигает свою кандидатуру на должность премьера

Юля Захарченко, редактор ленты
Елізабет Трасс
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявила, что выдвигается на должность лидера Консервативной партии. Таким образом она стала 10-м кандидатом за кресло британского премьера.

Трасс вместе с Борисом Джонсоном очень активно поддерживала Украину. Она неоднократно заявляла, что в полномасштабной войне следует поддерживать украинцев до полной победы над российской армией.

Журналисты оценивают 46-летнюю Трасс как потенциальную преемницу Бориса Джонсона, а недавние опросы свидетельствуют о ее популярности среди членов Консервативной партии.

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Среди тех, кто будет бороться за должность премьера Великобритании — Саджид Джавид, Джереми Гант, Риши Сунак, Грант Шаппс, Том Тугендхат, Пенни Мордонт и другие.

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Источник: Sky News
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