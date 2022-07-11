Проблема – не Ермак: Спартц об обвинениях в адрес главы ОП

Июль, 11 в 20:52

Украина и каждый украинец должны понять, что это очень серьезная война. И для победы в войне нужно, чтобы люди, кто чем может, помогали армии, военным, людям, желающим воевать.

Об этом в интервью Европейской правде заявила родившаяся в Украине представительница американского Конгресса Виктория Спартц.

— Каждый должен сделать, кто что может, кто чем может помогать. Вы должны перейти на военные рельсы. Я советую не недооценивать вашего противника. Россияне перегруппировываются, они умеют вести гибридную войну, – сказала она.

Спартц ответила на обвинения в распространении ею российских нарративов, о чем, в частности, говорилось в заявлении МИД Украины.

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– Но они могут говорить лжи много. Но это ваши проблемы, которые вы должны решить. А для меня проблема — то, куда тратят наши деньги. И на этот счет мой президент ответственен передо мной.

Она заявила, что проблемы у Украины будут большими, если Киев сейчас не сможет договориться с США, и если “Конгресс не почувствует, что можно вам доверять”.

— Это ведь не во мне вопрос. Украинцы не понимают, что у Конгресса есть ответственность делать надзор, oversight по поводу того, куда и на что тратят американские деньги.

Ранее Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием проверить возможные связи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с Кремлем.

В интервью она заявила, что “проблема — не Ермак”, а в Украине “есть нерешаемые проблемы”.

— И когда я спрашиваю, почему они не решаются, наши люди мне говорят, что из-за Ермака. Потому это и поднялось. Проблема – то, что ваша страна не готовится к войне, не делает нужных вещей, и это меня очень беспокоит. Вы к войне не готовитесь. Вы даже ведете себя так, словно у вас войны нет! Не понимаете, что у вас самая большая война после Второй мировой!

Спартц также сообщила о наличии проблем, с которыми столкнулись США при попытке помочь Украине в условиях войны с РФ, отметив, что часть из них касается надзора за выделяемыми средствами.

— Ситуация очень сложная. И в США как у страны, пытающейся помочь вашей стране, были некоторые волнующие нас моменты. Я шесть или семь раз была в Украине и попыталась решить их на неофициальном уровне, не поднимая шума. Но, к сожалению, в Украине каждый указывает на другого – мол, это не я, а вот, тот виноват. Украинцы говорят, что американцы с нами плохо обращаются.

Она подчеркнула, что в США многие люди обеспокоены, что “очень близко к президенту” Украины “есть человек, с которым связаны какие-то проблемы”. Спартц настаивает, что эти проблемы нужно решить.