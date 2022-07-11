Июль, 11 в 20:03

Правительство Шотландии сообщило, что приостанавливает программу поддержки украинских беженцев на три месяца из-за нехватки соответствующего жилья.

— Приостановка программы будет гарантировать, что те перемещенные лица, которые уже здесь, и прибывшие в ближайшие месяцы будут в безопасности и с поддержкой столько, сколько им нужно, — говорится в заявлении правительства.

Сейчас 4 666 из 7 000 прибывших в Шотландию украинцев сделали это по “суперспонсорской схеме”, которая была запущена 18 марта.

Шотландия примет дополнительно 18 тыс. человек в ближайшие месяцы, то есть она выдаст больше виз, чем Англия, Уэльс и Северная Ирландия на душу населения.

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Издание The Guardian пишет, если количество людей сохранится на том же уровне, то местным властям, возможно, придется прибегнуть к срочному размещению, которое, по словам правительства, “не является устойчивым решением” и не соответствует “теплому шотландскому приему”, который они стремились предложить уязвимым людям.

Правительство Шотландии призвало правительство Великобритании отменить все визовые требования. Согласно схеме, люди, подающие заявку на визу в Британию, могут выбрать правительство Шотландии в качестве спонсора. Только после того, как МВД Великобритании одобрит заявку, беженец сможет выехать в Шотландию.

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По состоянию на 5 июля правительственные данные свидетельствуют, что число заявок на получение виз, в которых Шотландия указана как спонсор, выросло на 21% по сравнению с предыдущей неделей, при этом количество выданных виз выросло на 27%, а число прибытий по схеме спонсорства увеличилось на 20%. Ожидается, что цифры еще вырастут.

Шотландское правительство обеспечило дополнительное размещение в отелях и университетских городках, а недавно зафрахтовало пассажирское судно, чтобы обеспечить дополнительное временное жилье с 739 комнатами на шесть месяцев, начиная с июля.