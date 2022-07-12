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Военная помощь Нидерландов для Украины может стать неприятным сюрпризом для РФ — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
зеленський
Фото: Офис президента

Военная помощь от Нидерландов в рамках поддержки Украины может оказаться неприятным сюрпризом для страны-агрессора России. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

– Я не могу рассказать все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я бы не хотел готовить Российскую Федерацию к неприятным для нее сюрпризам, – подчеркнул глава государства.

Зеленский не рассказал, какое именно вооружение согласилось поставлять правительство Нидерландов. Однако он уточнил, что в основном во время переговоров с премьер-министром Марком Рютте обсуждали поставки артиллерийских систем.

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