Цены на бензин продолжают падать: стоимость топлива на АЗС в Польше

Июль, 12 в 12:17

Во вторник, 11 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши цены на бензин снизились.

В частности, бензин А-95 можно в среднем приобрести за 7,43 злотых/литр (45.62 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 12 июля). Накануне средняя цена на этот вид горючего составляла 7,60 зл/литр.

Совсем немного снизилась стоимость бензина марки А-98 – до 8,09 зл/литр (49.67 грн по курсу НБУ) против 8,10 зл/литр раньше.

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Дизельное топливо на территории Польши стоит 7,53 злотых за литр (46,23 грн). А за литр премиального дизеля нужно заплатить 7,79 злотых (47,83 грн).

Средняя стоимость литра автогаза (LPG) оценивается в 3,38 злотых (20,75 грн).

Цены на горючее варьируются в зависимости от воеводства и сети АЗС. Например, самая низкая цена на бензин марки А-95 сегодня в Подлясском воеводстве – 6.10 злотых за литр (37.45 грн), а бензин А-98 в Подкарпатском воеводстве – 7,49 злотых/литр (45.98 грн).

Средние цены на дизтопливо колеблются от 7,40 злотых/литр (45.43 грн) в Великопольском воеводстве до 7,71 злотых/литр (47.33 грн) в Любушском воеводстве.

Стоимость топлива в Украине

Стоимость горючего на украинских АЗС 12 июля не изменилась и остается стабильной уже второй день подряд. Так, бензин категории А-95 в среднем можно приобрести за 50,61 грн/л.

Стоимость бензина категории А-92 на украинских АЗС колеблется в пределах 49,50 грн/л. Средняя цена дизельного горючего составляет 56,40 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl