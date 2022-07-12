Июль, 12 в 8:18

Евро упал до 20-летнего минимума и сравнялся с долларом. По состоянию на 12 июля (4.45) обменный курс евро и доллара составляет 1:1. Но по курсу НБУ 100 долларов все еще равны 98,5 евро.

Издание Reuters отмечает, что падение евро до 20-летнего минимума связано с остановкой Северного потока-1.

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В настоящее время российский газ не поставляется в Германию, поскольку трубопровод якобы находится на ежегодном техобслуживании в течение 10 дней.

Инвесторы обеспокоены тем, что ремонт газопровода Nord Stream 1 может затянуться из-за вторжения России в Украину, а это еще больше ограничит поставки голубого топлива в Европу.

В то же время, американская валюта укрепляет позиции, а эксперты прогнозируют, что Федеральная резервная система США будет повышать ставки быстрее. В связи с этим, курс доллара вырос на 1% по отношению к шести основным валютам и достиг индекса 108,14. Это самый высокий показатель с октября 2002 года.

Стратег Societe Generale Кеннет Брукс утверждает, что евро, скорее всего, укрепится только после того, как улучшится Европейская экономическая перспектива, и если возможности для агрессивного повышения процентной ставки в США ослабеют.

По словам американских аналитиков, самый пессимистический прогноз для евро – что он в июле приблизится к 0,95 доллара.

Напомним, что последний раз паритет евро и доллара, другими словами – обменный курс 1:1, фиксировался осенью 2002 года. С того времени единая европейская валюта неизменно стоила дороже денежной единицы США.

Так, в 2008, когда в Соединенных Штатах назревал финансовый кризис, за 1 евро давали 1 доллар и почти 60 американских центов, затем котировки несколько лет колебались в диапазоне 1,30-1,50, а в последние годы они находились примерно на уровне 1,15-1,25.