ЕС планирует вскоре представить седьмой пакет санкций против РФ – Bloomberg

Июль, 12 в 14:00

Европейский Союз планирует предложить новый пакет санкций против России из-за войны, которую она развязала в Украине. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что это планируют сделать в ближайшие недели.

Ранее Bloomberg сообщал, что предложение может включать ограничения на импорт золота, меры по исправлению предыдущих санкций и расширенные списки физических и юридических лиц.

Источники агентства свидетельствуют, что обсуждение механизмов ограничения цены на нефть продолжается, но вряд ли это состоится в ближайшее время.

Сейчас смотрят

Некоторые страны-члены ЕС, такие как Польша, настаивали на расширении санкций в отношении российского газа, но среди подавляющего большинства стран нет единства в этом вопросе.

Отмечается, что принять газовое эмбарго будет сложнее нефтяного.

Читайте Еврокомиссия готовит законодательную базу для передачи активов РФ на восстановление Украины

Ряд членов ЕС, в том числе Германия и Италия, зависят от российского газа и уже сталкиваются с сокращениями поставок. Аналитики считают, что РФ намеренно сокращает поставки газа в Европу, чтобы иметь рычаги влияния на фоне приближающейся зимы.

10 июля глава МИД Канады Мелани Жоли объявила, что правительство страны намерено ввести новые санкции против экономики Российской Федерации. По ее словам, новые санкции коснутся нефтяного, газового, химического и промышленного секторов России.