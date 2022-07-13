Доллар и евро подорожали: курс валют в Польше
Фото: Depositphotos
Банковский курс гривны в Польше остается стабильным и составляет около 0,127 злотых за 1 грн.
За 100 грн в польском банке можно получить 12,7 злотых (по среднему банковскому курсу) или 16,42 злотых (по курсу НБУ).
Курс гривны в Польше по банковским картам:
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- курс по карте Mastercard – 16,28 польских злотых за 100 грн;
- курс по карте Visa – 16,29 польских злотых за 100 грн.
Фото: Минфин
Доллар в польских банках подорожал и в среднем составляет 4,7134 польских злотых за $1. За $100 можно получить около 471,34 злотых.
Курс доллара в Польше по банковским картам:
- курс по карте Mastercard – 476,3 злотых за $100;
- курс по карте Visa – 476,56 злотых за $100.
Фото: Минфин
Евро также подорожал и теперь составляет 4,70 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 470 злотых.
Курс евро в Польше по банковским картам:
- курс по карте Mastercard – 476,26 злотых за €100;
- курс по карте Visa – 476,47 злотых за €100.
Фото: Минфин