Июль, 13 в 16:46

Банковский курс гривны в Польше остается стабильным и составляет около 0,127 злотых за 1 грн.

За 100 грн в польском банке можно получить 12,7 злотых (по среднему банковскому курсу) или 16,42 злотых (по курсу НБУ).

Курс гривны в Польше по банковским картам:

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курс по карте Mastercard – 16,28 польских злотых за 100 грн;

курс по карте Visa – 16,29 польских злотых за 100 грн.

Фото: Минфин

Доллар в польских банках подорожал и в среднем составляет 4,7134 польских злотых за $1. За $100 можно получить около 471,34 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам:

курс по карте Mastercard – 476,3 злотых за $100;

курс по карте Visa – 476,56 злотых за $100.

Фото: Минфин

Евро также подорожал и теперь составляет 4,70 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 470 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам:

курс по карте Mastercard – 476,26 злотых за €100;

курс по карте Visa – 476,47 злотых за €100.

Фото: Минфин