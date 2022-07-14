Газ не войдет в следующий пакет санкций ЕС против России – премьер Чехии

Июль, 13 в 22:45

Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против Москвы, не ограничивающий импорт российского газа. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

– Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хороший курс. Безусловно, проблематично включить в санкции энергетику. Следует соблюдать правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, вводящие санкции. Я считаю, что этого не должно быть, потому что ряд стран зависят от российского газа, – заявил он.

Санкции для усиления давления из-за полномасштабного вторжения России в Украину должны запретить импорт золота, расширить список товаров двойного использования, запрещенных для экспорта в Россию, и охватить большее количество человек.

Европейская комиссия должна представить пакет в ближайшие дни, а страны-члены ЕС могут одобрить новые ограничения сразу после этого, сказал Фиала.

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Чехия является одной из стран, которые зависят от России почти во всех своих газовых потребностях. Всего до того, как Москва совершила полномасштабное вторжение в Украину, в ЕС поставляли около 40% российского газа.

Источник: XM