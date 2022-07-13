Нет оснований: глава МИД Германии о возможности переговоров с Россией

Июль, 13 в 17:27

Россия даже не согласовывает гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Украины, поэтому о переговорах не может быть и речи, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью журналу Stern.

– О чем можно вести переговоры с тем, кто даже не желает согласовать гуманитарные коридоры с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации гражданских. Также я не вижу никаких признаков того, что Путин оставит остальную Украину в покое, если украинцы перестанут оказывать сопротивление сейчас, – объяснила дипломат.

Бербок подвергла критике также призывы к прекращению огня и переговоров в открытом письме немецких знаменитостей.

– Мне, будь я украинкой, это письмо показалось бы наивным, тревожным и высокомерным, – подчеркнула она.

По ее мнению, ни один глава МИД, в том числе и Германии, не имеет права решать за Украину, какую часть государства ей отдать, сколько миллионов ее граждан должно подчиняться властям России.

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С министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым она не имела прямых контактов с начала полномасштабной войны, поскольку сомневается, “что он еще имеет мандат от российского руководства”. Поэтому на переговорах G20 в Индонезии не о чем было с ним говорить.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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