Июль, 13 в 17:00

Соединенные Штаты Америки совместно с союзниками обсуждают ограничение цен на энергоресурсы РФ для того, чтобы “задушить российскую военную машину”.

Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что лидеры G7 работают над мерами, которые не допустят роста цен на нефть и бензин до уровня, способного повредить мировой экономике.

В частности, они намерены создать союз покупателей, чтобы контролировать цены на российскую нефть. Перед этим лидеры Группы семи согласились поддержать ограничение на ее цену.

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Таким образом, удалось бы достичь сразу двух целей — чтобы энергоресурсы не подорожали еще больше и чтобы Россия получала за свою нефть меньше и имела меньше денег на финансирование войны.

Министр финансов США Дженет Еллен, которая находится с визитом в Азии, поднимает на встречах этот вопрос. После визита в Японию 12 июля в совместном коммюнике с японским коллегой они заявили, что договорились рассмотреть возможность таких ограничений.

Однако чтобы эти меры оказались действенными, важно привлечь Индию и Китай, которые и после 24 февраля поддерживают отношения с Россией. Если этого не сделать, РФ и дальше будет получать те же деньги от других покупателей.

В Минфине США считают, что договориться с этими странами реально, потому что де-факто все покупатели российской нефти должны быть заинтересованы в том, чтобы покупать ее как можно дешевле.