Правительство Канады разрешило ремонтировать турбины Северного потока-1 в течение двух лет — СМИ

Июль, 13 в 17:30

Правительство Канады разрешило ремонтировать на своем заводе турбины российского газопровода Северный поток-1. Разрешение будет действовать в течение двух лет, предоставляя возможность импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования.

По данным канадского издания The Globe and Mail, решение будет охватывать не только одну турбину, но и будет распространяться на другие.

Еще пять турбин могут отправить на предприятие Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного технического обслуживания.

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Турбинное оборудование отправят правительству Германии, которое передаст его Российской Федерации. Иностранное издание утверждает, что косвенный маршрут возвращения турбин позволит Канаде объявить о якобы соблюдении санкций против РФ.

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Источник: The Globe and Mail