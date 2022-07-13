Правительство Канады разрешило ремонтировать турбины Северного потока-1 в течение двух лет — СМИ
Правительство Канады разрешило ремонтировать на своем заводе турбины российского газопровода Северный поток-1. Разрешение будет действовать в течение двух лет, предоставляя возможность импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования.
По данным канадского издания The Globe and Mail, решение будет охватывать не только одну турбину, но и будет распространяться на другие.
Еще пять турбин могут отправить на предприятие Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного технического обслуживания.
Турбинное оборудование отправят правительству Германии, которое передаст его Российской Федерации. Иностранное издание утверждает, что косвенный маршрут возвращения турбин позволит Канаде объявить о якобы соблюдении санкций против РФ.
Источник: The Globe and Mail