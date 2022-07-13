Июль, 13 в 18:52

13 июля на внеочередном заседании правительства для обсуждения “европейского энергетического кризиса” было принято решение о введении чрезвычайной ситуации.

О решении объявил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, газовые хранилища страны заполнены менее чем на половину – на 44%, чего хватит на четверть года.

Как пояснили в венгерском правительстве, целью введения ЧС является “подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и защита от уменьшения коммунальных услуг на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители”.

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Для этого правительство страны разработало план из семи пунктов, который вступит в силу с августа.

План предполагает, что:

Венгрия увеличит добычу газа с 1,5 млрд до 2 млрд куб;

правительство уполномочило главу МИД Петера Сийярто договориться о поставках дополнительных запасов газа;

правительство запретит экспорт энергоносителей и дров;

правительство к концу года значительно увеличит добычу бурых углей и антрацитов;

блоки электростанции Матра должны быть перезапущены как можно скорее;

правительство инициирует продление режима работы АЭС Пакш.

Кроме того, согласно плану с 1 августа, сниженная цена на газ и электроэнергию будет действовать только до среднего уровня потребления венгерского домохозяйства, а за пределами этого объема уже будет рыночная цена.

В то же время, по словам Гергея Гуйяша, это положение не будет распространяться на три четверти домохозяйств.

Несмотря на принятые решения, правительство готовится к возможным аварийным отключениям.

Источник: HVG