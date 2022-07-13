В Венгрии вводят чрезвычайную ситуацию из-за энергетического кризиса
13 июля на внеочередном заседании правительства для обсуждения “европейского энергетического кризиса” было принято решение о введении чрезвычайной ситуации.
О решении объявил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, газовые хранилища страны заполнены менее чем на половину – на 44%, чего хватит на четверть года.
Как пояснили в венгерском правительстве, целью введения ЧС является “подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и защита от уменьшения коммунальных услуг на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители”.
Для этого правительство страны разработало план из семи пунктов, который вступит в силу с августа.
План предполагает, что:
- Венгрия увеличит добычу газа с 1,5 млрд до 2 млрд куб;
- правительство уполномочило главу МИД Петера Сийярто договориться о поставках дополнительных запасов газа;
- правительство запретит экспорт энергоносителей и дров;
- правительство к концу года значительно увеличит добычу бурых углей и антрацитов;
- блоки электростанции Матра должны быть перезапущены как можно скорее;
- правительство инициирует продление режима работы АЭС Пакш.
Кроме того, согласно плану с 1 августа, сниженная цена на газ и электроэнергию будет действовать только до среднего уровня потребления венгерского домохозяйства, а за пределами этого объема уже будет рыночная цена.
В то же время, по словам Гергея Гуйяша, это положение не будет распространяться на три четверти домохозяйств.
Несмотря на принятые решения, правительство готовится к возможным аварийным отключениям.
Источник: HVG