Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

В Венгрии вводят чрезвычайную ситуацию из-за энергетического кризиса

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Венгрии вводят чрезвычайную ситуацию из-за энергетического кризиса

13 июля на внеочередном заседании правительства для обсуждения “европейского энергетического кризиса” было принято решение о введении чрезвычайной ситуации.

О решении объявил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, газовые хранилища страны заполнены менее чем на половину – на 44%, чего хватит на четверть года.

Как пояснили в венгерском правительстве, целью введения ЧС является “подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и защита от уменьшения коммунальных услуг на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители”.

Сейчас смотрят
Читайте
В Европе выросли цены на электроэнергию после введения санкций против России

Для этого правительство страны разработало план из семи пунктов, который вступит в силу с августа.

План предполагает, что:

  • Венгрия увеличит добычу газа с 1,5 млрд до 2 млрд куб;
  • правительство уполномочило главу МИД Петера Сийярто договориться о поставках дополнительных запасов газа;
  • правительство запретит экспорт энергоносителей и дров;
  • правительство к концу года значительно увеличит добычу бурых углей и антрацитов;
  • блоки электростанции Матра должны быть перезапущены как можно скорее;
  • правительство инициирует продление режима работы АЭС Пакш.

Кроме того, согласно плану с 1 августа, сниженная цена на газ и электроэнергию будет действовать только до среднего уровня потребления венгерского домохозяйства, а за пределами этого объема уже будет рыночная цена.

В то же время, по словам Гергея Гуйяша, это положение не будет распространяться на три четверти домохозяйств.

Несмотря на принятые решения, правительство готовится к возможным аварийным отключениям.

Источник: HVG

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка