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ЕС разрешил транзит товаров железной дорогой в Калининград через Литву

Валентина Летяк, редактор ленты
ЕС разрешил транзит товаров железной дорогой в Калининград через Литву
Фото: Depositphotos

Согласно санкциям ЕС, запрет на транзит грузов в Калининградскую область РФ через Литву действует только для автомобильных перевозок, на железнодорожный транспорт он не распространяется, но при условии надлежащего контроля.

Такие разъяснения и дополнительные указания по транзиту грузов из России 13 июля обнародовала Европейская комиссия.

Среди условий для транзита железной дорогой – контроль за объемами товаров на уровне средних значений за последние 3 года, чтобы не было необычных потоков, свидетельствующих о возможности обхода санкций.

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– Транзит санкционных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае – независимо от вида транспорта, – отмечают в ЕК.

Поэтому требуется мониторинг торговых потоков между Россией и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары не могут попасть на таможенную территорию ЕС.

Литва ранее ограничила транзит некоторых грузов в Калининградскую область России. В ответ РФ начала военные учения в этой области.

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Источник: European Commission

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