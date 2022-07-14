Июль, 13 в 21:41

Евросоюз и еще 43 страны поддержали намерение Украины осудить Россию в рамках Конвенции о предотвращении преступления геноцида.

Европейская комиссия обнародовала заявление, в котором призвала РФ немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как это постановил сделать Международный суд ООН в своем приказе о временных мерах от 16 марта 2022 года.

— Мы подтверждаем нашу поддержку заявления Украины о возбуждении дела против Российской Федерации в Международном суде в соответствии с Конвенцией 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, направленного на установление того, что Россия не имеет законных оснований для военных действий в Украине на основании необоснованных обвинений в геноциде, — говорится в тексте заявления.

Подписавшиеся подчеркнули, что в интересах всех государств-участников, чтобы Конвенцией о геноциде не злоупотребляли.

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— В заключение мы повторяем, что Россия должна нести ответственность за свои действия. В этой связи считаем, что нарушение Россией международного права влечет ее международную ответственность, а ущерб, нанесенный Украине вследствие нарушений Россией международного права, требует полного и безотлагательного возмещения со стороны России в соответствии с законодательством государства. Мы еще раз призываем международное сообщество изучить все варианты поддержки Украины в ее рассмотрении в Международном суде, — говорится в тексте заявления.