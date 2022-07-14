Июль, 14 в 15:11

Банковский курс гривны в Польше уже несколько дней остается стабильным. По состоянию на 14 июля он составляет примерно 0,127 злотых за 1 грн.

За 100 грн в польском банке можно получить – 12,74 злотых (по среднему банковскому курсу). А по курсу НБУ – 16,38 злотых.

Курс гривны в Польше по банковским картам немного подешевел:

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курс по карте Mastercard – 16,3 польских злотых за 100 грн;

курс по карте Visa – 16,28 польских злотых за 100 грн.

В то же время доллар в польских банках не изменился. Он составляет 4,713 польских злотых за $1. За $100 можно получить около 471,34 злотых. По курсу НБУ – 479,24 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам немного подорожал:

курс по карте Mastercard – 476,83 злотых за $100;

курс по карте Visa – 476,34 злотых за $100.

Курс евро в банках также почти не изменился и составляет 4,701 польских злотых за 1 евро. За €100 можно получить около 470,6 злотых. По курсу НБУ – 482,43 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам поднялся:

курс по карте Mastercard – 476,76 злотых за €100;

курс по карте Visa – 476,19 злотых за €100.

Подробнее о том, сколько стоит доллар и евро в украинских банках и на черном рынке – читайте в нашем материале.

Источник: Минфин