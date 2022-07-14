Гривна уже несколько дней стабильна: курс валют в Польше 14 июля
Банковский курс гривны в Польше уже несколько дней остается стабильным. По состоянию на 14 июля он составляет примерно 0,127 злотых за 1 грн.
За 100 грн в польском банке можно получить – 12,74 злотых (по среднему банковскому курсу). А по курсу НБУ – 16,38 злотых.
Курс гривны в Польше по банковским картам немного подешевел:
- курс по карте Mastercard – 16,3 польских злотых за 100 грн;
- курс по карте Visa – 16,28 польских злотых за 100 грн.
В то же время доллар в польских банках не изменился. Он составляет 4,713 польских злотых за $1. За $100 можно получить около 471,34 злотых. По курсу НБУ – 479,24 злотых.
Курс доллара в Польше по банковским картам немного подорожал:
- курс по карте Mastercard – 476,83 злотых за $100;
- курс по карте Visa – 476,34 злотых за $100.
Курс евро в банках также почти не изменился и составляет 4,701 польских злотых за 1 евро. За €100 можно получить около 470,6 злотых. По курсу НБУ – 482,43 злотых.
Курс евро в Польше по банковским картам поднялся:
- курс по карте Mastercard – 476,76 злотых за €100;
- курс по карте Visa – 476,19 злотых за €100.
Подробнее о том, сколько стоит доллар и евро в украинских банках и на черном рынке – читайте в нашем материале.
Источник: Минфин