Июль, 14 в 16:20

На автозаправках в Польше в четверг, 14 июля, продолжают дешеветь все виды горючего, кроме премиального дизеля.

Сегодня средняя стоимость бензина А-95 на автозаправках – 7,39 злотых за литр (45,11 грн по курсу Нацбанка Украины по состоянию на 14 июля). Два дня назад, 12 июля, средняя цена на это горючее составляла 7,43 злотых/литр.

Бензин А-98 также немного подешевел – с 8,09 до 8,05 злотых/литр (49,14 грн по курсу НБУ).

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Обычное дизельное топливо в Польше на сегодняшний день стоит 7,49 злотых за литр (45,72 грн), два дня назад – 7,53 злотых/литр.

В то же время стоимость литра премиального дизеля не изменилась – 7,79 злотых (47,55 грн).

Средняя цена литра автогаза (LPG) немного изменилась – 3,37 злотых (20,57 грн), до этого стоимость фиксировалась на уровне 3,38 злотых/литр.

Цены на горючее варьируются в зависимости от воеводства и сети АЗС. К примеру, самый дорогой бензин марки А-95 сегодня стоит 7,57 злотых за литр (46,21 грн), а самый дешевый – 6,82 злотых/литр (41,63 грн).

Стоимость обычного дизеля колеблется от 7,22 до 7,67 злотых/литр (44,07 – 46,82 грн).

Источник: AutoCentrum.pl