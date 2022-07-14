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Риши Сунак лидирует в первом туре выборов на пост премьера Британии

Юля Захарченко, редактор ленты
Велика Британія
Фото: Dreamstime

Во второй тур выборов на должность нового премьер-министра Великобритании прошли шесть кандидатов из восьми политиков. Двум кандидатам не удалось набрать необходимый для прохождения во второй тур порог в 30 голосов.

Больше всего голосов в первом туре набрали бывший глава Министерства финансов Британии Риши Сунак (88 голосов), британский младший министр по торговой политике и экс-глава Министерства обороны Пенни Мордонт с показателем в 67 голосов.

На третьем месте находится министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс с поддержкой в ​​50 голосов, а на четвертом – член парламента, министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох, за которую отдали 40 голосов.

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Пятое место занял член парламента Британии Том Тугендат с показателем 37 голосов. В то же время на шестом месте находится генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэла Браверман с 32 голосами.

Во второй тур выборов за кресло премьер-министра Великобритании не смогли пройти канцлер казны Надхим Захави с 25 голосами и экс-глава Министерства иностранных дел Джереми Гант с 18 голосами. Они должны были набрать не менее 30 голосов, чтобы бороться за пост главы британского парламента.

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Источник: The Guardian
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