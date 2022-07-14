Июль, 14 в 19:05

Послы стран-членов ЕС провели сегодня консультацию по новому пакету санкций против России.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Юзвяк.

По его словам, завтра будут поданы предложения, обсуждение состоится в понедельник, а утверждение пакета санкций может состояться уже в среду.

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Юзвяк подчеркнул, что новый пакет, вероятно, будет включать в себя запрет на золото, высокотехнологичные и фармацевтические товары двойного назначения, закрытие некоторых лазеек, санкционные списки (преимущественно членов семей российских олигархов), повышение тарифов на газ.

Ранее Bloomberg сообщал, что седьмой пакет санкций может включать ограничения на импорт золота, меры по исправлению предыдущих санкций и расширенные списки физических и юридических лиц.

Источники агентства свидетельствуют, что обсуждения механизмов ограничения цены на нефть продолжаются, но вряд ли это произойдет в ближайшее время.

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Источник: Рикард Юзвяк