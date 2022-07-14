В Британии состоялся второй тур выборов премьера – лидирует Риши Сунак

Июль, 14 в 19:35

В Великобритании завершился второй тур выборов на должность главы правительства и лидера Консервативной партии. Из шести кандидатов осталось пятеро.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, было отдано 386 голосов депутатов Консервативной партии из 389 возможных.

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Первое место во втором туре выборов снова одержал бывший министр финансов Риши Сунак, набравший 101 голос. Второе место за экс-главой Минобороны Пенни Мордонт (83 голоса), а замыкает тройку министр иностранных дел Лиз Трасс (64).

В следующий тур также вышли экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (49) и глава спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат (32).

Генеральный прокурор Суэлла Браверман набрала 27 голосов, из необходимых 30, и выбыла с гонки.

Консервативная партия будет продолжать голосовать в ближайшие дни, пока не останется двое финалистов. Победитель должен быть объявлен 5 сентября.

Первый тур выборов прошел накануне. Из восьми кандидатов порог в 30 голосов удалось преодолеть шесть.

Больше всего голосов в первом туре набрали Риши Сунак (88 голосов) и Пенни Мордонт с показателем в 67 голосов.