Июль, 15 в 12:04

Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что выплаты по внешнему долгу Беларуси в ее национальной валюте являются дефолтом.

Об этом говорится в сообщении агентства от 14 июля.

28 июня Совет министров и Нацбанк Беларуси решили выплачивать внешние валютные долги в белорусских рублях.

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Беларусь должна была выплатить в конце июня $22,9 млн по десятилетним облигациям с погашением в 2027 году. Однако платеж в иностранной валюте невозможен из-за западных санкций.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Беларусь произвела платеж, но только в своей валюте.

Рейтинговое агентство Fitch в ответ понизило долгосрочный рейтинг страны до преддефолтного С, и согласилось подождать до конца grace period 13 июля.

— Агентство предупредило, что констатирует дефолт Беларуси по выпуску, если платеж не будет произведен в долларах или еврооблигации будут обменены на гособлигации в долларах, — отмечает нардеп.

В Минфине Беларуси заявили, что свое сотрудничество со страной и ее платежами по еврооблигациям из-за санкций прекратили Citigroup, Citibank, London Branch.

В ведомстве заявили, что вынуждены выбирать альтернативные варианты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям, так как ситуация является форс-мажорной.

— Сложившиеся обстоятельства, по нашему мнению, указывают на субъективный подход в оценке кредитоспособности Республики Беларусь со стороны рейтингового агентства Fitch, — заявили в Минфине.

Источник: Moody’s, Минфин Беларуси