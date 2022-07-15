Гривна подорожала, а евро – дешевеет: курс валют в Польше 15 июля
Курс гривны в польских банках уже почти неделю остается неизменным. На 15 июля он составляет примерно 0,127 злотых за 1 грн.
За 100 грн в польском банке можно получить – 12,74 злотых (по среднему банковскому курсу). А по курсу НБУ – 16,47 злотых (больше на девять копеек, чем 14 июля).
По банковским картам курс гривны в Польше подорожал:
- курс по карте Mastercard – 16,33 польских злотых за 100 грн;
- курс по карте Visa – 16,37 польских злотых за 100 грн.
В то же время, доллар в польских банках также не изменился. Он составляет 4,713 польских злотых за $1. За $100 можно получить около 471,34 злотых. А по курсу НБУ – 481,81 злотых.
Курс доллара в Польше по банковским картам подешевел:
- курс по карте Mastercard – 477,67 злотых за $100;
- курс по карте Visa – 478,92 злотых за $100.
Курс евро в банках подешевел и составил 4,692 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 469,24 злотых. По курсу НБУ – 482,15 злотых.
Курс евро в Польше по банковским картам снизился:
- курс по карте Mastercard – 475,37 злотых за €100;
- курс по карте Visa – 476,52 злотых за €100.
Кроме того, Факты ICTV подготовили материал с актуальным курсом доллара и евро в украинских банках и на черном рынке.
Источник: Минфин