Июль, 15 в 10:56

В Чили группа рыбаков из города Арика поймала колоссальных размеров рыбу-весло. Ее также называют рыба-ремень, ремнетел или сельдяной король.

Размеры рыбы составляют около 5 м. В древней культуре Японии считалось, что присутствие сельдяного короля в прибрежных водах связано с возникновением таких катастроф, как землетрясения, штормы и цунами.

Поэтому существует поверье, что появление этой рыбы предвещает природные катаклизмы. Также считается, что поймавший ее будет проклят.

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В целом сельдяные короли могут быть и 11 м длиной. Они живут на глубине и выплывают на поверхность из-за движения тектонических плит, штормов, течений или болезни.

По данным National Geographic, рыба-весло является самой длинной костистой рыбой в мире. Однако ее редко можно увидеть, поскольку она обитает на глубине около километра.

Сельдяной король не является опасной рыбой. Он питается планктоном. Хотя сельдяной король выглядит как ужасное морское чудовище, считается, что он не представляет опасности для людей на берегу или рыбаков.

Источник: LadBible