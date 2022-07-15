Роб Портман призвал администрацию Байдена предоставить Украине больше HIMARS

Июль, 15 в 19:35

Американский сенатор Роб Портман отметил успех украинских военных, которого они добились благодаря артиллерийским ракетным системам HIMARS.

Во время выступления перед сенатом США он призвал администрацию Байдена прислать Украине больше HIMARS для эффективной борьбы с врагом.

– Позвольте мне показать вам фотографию того, что HIMARS может сделать с российской логистикой. Это изображение российских складов боеприпасов, взрывающихся после удара ракет из системы HIMARS. Раньше Украина не могла добраться до этих складов боеприпасов, но теперь с HIMARS они могут. Удар по этим складам боеприпасов может оказать разрушительное влияние на российские силы. Это склады оружия, расположенные в тылу России, но на территории Украины. И, наконец, они могут получить доступ к ним, — сказал Портман.

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Он отметил, что системы HIMARS прибыли в Украину достаточно поздно, поэтому Запад должен действовать быстрее, чтобы спасти как можно больше украинских граждан и солдат.

— Эти фотографии – именно то доказательство, которое нам нужно, чтобы показать, что то, что мы присылаем, теперь имеет значение. Представьте, что они могли бы сделать, если бы было достаточно оружия, чтобы дать отпор. Эти системы HIMARS прибыли в Украину слишком поздно для того, чтобы избежать некоторых повреждений. Они прибыли слишком поздно для тысяч храбрых украинцев, которые были убиты и ранены. Время важно, и я призываю администрацию не медлить, — сказал сенатор.

Ранее стало известно, что благодаря HIMARS ВСУ уничтожили более 30 логистических объектов российской армии.