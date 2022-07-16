США работают, чтобы Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов — Салливан

Июль, 15 в 22:28

США прилагают много международных усилий, чтобы мотивировать Европу полностью избавиться от зависимости от российского газа, нефти и других энергетических ресурсов. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Россия использует энергоресурсы как оружие, поэтому нужно избавиться от возможности таким образом помогать стране-агрессору.

— Россия использует энергию как оружие, поэтому является абсолютно ненадежным поставщиком газа. Мы тесно сотрудничаем с Европейским Союзом, чтобы окончательно положить конец зависимости от российской энергии, — сказал советник президента США.

Он считает, что для этого нужно немного времени, согласованные совместные усилия США и других государств, желающих увеличить поставки энергоресурсов в страны Европы. Салливан отметил, что работа продолжается с партнерами в Азии и на Ближнем Востоке.

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