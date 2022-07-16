Из-за позиции Китая и Индии по Украине: G20 завершится без единого коммюнике

Июль, 16 в 12:54

Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что министры финансов стран G20 достигли прочного консенсуса по многим вопросам, в частности необходимости решения обострения кризиса продовольственной безопасности.

В то же время чиновники не смогли достичь согласия относительно войны России против Украины из-за позиции Китая, Индии и Южной Африки. Associated Press сообщила, что это расхождение помешало обнародованию совместного заявления.

Министры финансов стран G20 во время двухдневной встречи на Бали в Индонезии обсудили финансовую стабильность после пандемии, криптоактивы и связанные с климатом финансовые риски, а также войну, которую развязала Россия против Украины.

Сейчас смотрят

Министр финансов США Джанет Йеллен и глава Минфина Канады Христя Фриланд в пятницу осудили войну и раскритиковали российских чиновников за экономические последствия, которые она вызвала.

Выступивший на встрече по видеосвязи глава украинского Минфина Сергей Марченко призвал к “более жестким, целенаправленным санкциям” против России за ее вторжение в Украину.

Западные лидеры также призвали наказать Россию и обвинили ее в военных преступлениях в Украине. В то же время Китай, Индия и Южная Африка были более сдержанны в своей реакции.

— Мы переживаем неуправляемый момент в мировой экономике, когда G20 парализована войной Путина, а G7 не в состоянии руководить глобальными общественными благами, — сказал директор Центра глобальной политики развития Бостонского университета Кевин Галлахер.

Источник в Министерстве финансов Франции отметил, что способность G20 действовать и общаться очень ограничена войной в Украине, за которую несет полную ответственность один из членов G20.