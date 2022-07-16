Июль, 16 в 11:38

В субботу, 16 июля, на автозаправках в Польше цены на разные виды горючего почти не изменились.

Так, сегодня средняя стоимость бензина А-95 на автозаправках — 7,40 злотых за литр (44,9 грн по курсу Нацбанка Украины по состоянию на 16 июля). Два дня назад, 14 июля, средняя цена на это горючее составляла 7,39 злотых/литр.

Не изменилась цена на бензин А-98 – 8,05 злотых/литр (48,8 грн по курсу НБУ).

Сейчас смотрят

Обычное дизельное топливо в Польше на сегодняшний день стоит 7,50 злотых за литр (45,52 грн), два дня назад — 7,49 злотых/литр.

Также стабильной остается и стоимость премиального дизеля – 7,79 злотых (47,28 грн).

Средняя цена литра автогаза (LPG) немного подешевела – 3,36 злотых (20,39 грн), до этого его стоимость фиксировалась на уровне 3,37 злотых/литр.

Цены на горючее варьируются в зависимости от воеводства и сети АЗС. К примеру, самый дорогой бензин марки А-95 сегодня стоит 7,51 злотых за литр (45,58 грн), а самый дешевый – 7,30 злотых/литр (44,31 грн).

Стоимость обычного дизеля колеблется от 7,18 до 7,57 злотых/литр (43,58 – 45,95 грн).

Цены на бензин в Украине

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине почти не изменились в течение недели.

По состоянию на 16 июля, средняя стоимость бензина А-95 составляет от 48,90 грн до 51 грн за один литр. Горючее А-92 встречается реже, однако литр стоит примерно столько же – от 49 грн до 52 грн за литр.

За литр дизельного горючего придется заплатить от 54,49 грн до 57,99 грн. Цены на автогаз колеблются от 33,17 грн до 33,70 грн.

Источник: AutoCentrum.pl