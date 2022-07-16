Китай продает России товары, необходимые ей для продолжения войны в Украине — WSJ

Июль, 16 в 14:46

Китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, некоторые из которых имеют военное применение, вырос после вторжения РФ в Украину.

Газета The Wall Street Journal пишет, что это усложняет усилия США и западных союзников по изоляции экономики России и нанесению ущерба ее армии.

По данным китайской таможни, за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое до примерно $50 млн по сравнению с годом ранее. В то же время экспорт других компонентов, таких как печатные схемы, увеличился двузначным процентом.

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Объемы экспорта оксида алюминия, используемого для изготовления металлического алюминия, важного материала в производстве оружия и аэрокосмической промышленности, в 400 раз превысили показатели прошлого года.

Рост обнародованной стоимости экспорта частично объясняется инфляцией. Но данные свидетельствуют, что многие китайские продавцы техники продолжают вести дела с Россией, несмотря на пристальное внимание США.

Китайский экспорт хоть и составляет лишь долю общего экспорта страны, вызывает беспокойство официальных лиц США. В прошлом месяце Министерство торговли добавило пять китайских электронных компаний в торговый черный список из-за помощи оборонной промышленности России как до полномасштабного вторжения, так и после.

— Начиная с 24 февраля, наше правительство и национальное руководство четко заявили, что Китай не должен оказывать материальную, экономическую и военную поддержку России в этой войне, — заявил на прошлой неделе посол США в Китае Николас Бернс.

В китайско-российской торговле микросхемами и другими компонентами, которые могут применяться в военных целях, задействованы как частные компании, так и разветвленные государственные предприятия. Из-за неполных данных и сложных сетей дочерних компаний и посредников трудно отследить всю деятельность.

Официальные лица КНР заявили, что страна не реализует оружие России. И общий экспорт из Китая в Россию в этом году существенно упал, поскольку многие китайские компании опасаются конфликтов с США.

В целом поддержка Китая критически важна для Москвы, ведь доходы от нефти и газа составляют значительную долю российской экономики.

Пока европейские страны, такие как Германия, стремятся сократить закупку российских энергоресурсов, президент РФ Путин отметил важность продажи гораздо большего количества энергии Китаю и другим странам Азии в будущем.