США не позволят Китаю, РФ или Ирану заполнить вакуум власти на Ближнем Востоке — Байден

Июль, 16 в 19:40

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая на саммите арабских лидеров, заявил, что США “не уйдут” с Ближнего Востока и не позволят “Китаю, России или Ирану” заполнить вакуум власти в регионе.

Байден выступил с речью на Совете сотрудничества стран Персидского залива перед завершением своего четырехдневного тура по Ближнему Востоку.

Поездка Байдена имела перед собой цель обеспечить стабильность и новую ось сотрудничества на фоне растущей озабоченности насчет руководства Ирана и президента РФ Владимира Путина, а также увеличить глобальный поток нефти, чтобы снизить рост цен на газ.

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Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, информировавший журналистов перед саммитом, сказал, что попытки Москвы приобрести беспилотники у Тегерана свидетельствуют о том, что Россия “фактически делает ставку на Иран”.

— Мы не уйдем и не оставим вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран. Мы будем пытаться развивать этот момент посредством активного, принципиального американского лидерства, – сказал президент.

Байден объявил о выделении $1 млрд помощи США для преодоления кризиса голода в регионе и призвал своих коллег обеспечить права человека, включая права женщин, и разрешить своим гражданам говорить открыто.

— Будущее завоюют те страны, которые полностью раскроют потенциал своего населения, — сказал он, в частности позволяя людям “задавать вопросы и критиковать лидеров, не боясь мести”.

Associated Press отмечает, что наследный принц Мохаммед бин Салман, де-факто правитель Саудовской Аравии, созвал саммит и намекнул, что королевство может добывать больше нефти, чем сейчас, и что Байден надеется увидеть это, когда в сентябре закончится действующее соглашение о добыче между странами-членами ОПЕК+.