В Германии расследуют утечку данных разведки о зверствах россиян в Буче — Bild

Июль, 16 в 18:12

Немецкая прокуратура начала расследование по подозрению в государственной измене из-за вероятной утечки секретной информации о массовых убийствах, совершенных российскими военными, в Буче.

Речь идет об информации, озвученной на закрытом брифинге Федеральной службы разведки Германии. Об этом сообщает издание Bild.

Этот брифинг прошел в начале апреля для депутатов Бундестага и высших государственных служащих ФРГ, главной темой которого были преступления россиян в Буче. На встрече присутствовало более 60 политиков и чиновников.

Сейчас смотрят

Предполагалось, что часть изложенной информации должна оставаться строго конфиденциальной, но из-за неназванных депутатов Бундестага она просочилась в медиа. Содержание этого брифинга было обнародовано в нескольких СМИ.

Политики Бундестага, как пишет Bild, говорят, что продвинули информацию в СМИ, чтобы о преступлениях стало известно. Сейчас берлинская прокуратура расследует возможное предательство.

— Есть процедуры, по которым администрация Бундестага обращалась к прокурору. Мы проверяем это, — сказала спикер властей.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что “члены парламента должны осознавать, что выдача секретов – это не тривиальное преступление и может привести к крайне серьезным последствиям”.

В докладе о массовых убийствах в Буче, проведенном 6 апреля для депутатов Бундестага, приводились обличительные перехваты разговоров российских военных.