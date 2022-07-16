В Германии расследуют утечку данных разведки о зверствах россиян в Буче — Bild
Немецкая прокуратура начала расследование по подозрению в государственной измене из-за вероятной утечки секретной информации о массовых убийствах, совершенных российскими военными, в Буче.
Речь идет об информации, озвученной на закрытом брифинге Федеральной службы разведки Германии. Об этом сообщает издание Bild.
Этот брифинг прошел в начале апреля для депутатов Бундестага и высших государственных служащих ФРГ, главной темой которого были преступления россиян в Буче. На встрече присутствовало более 60 политиков и чиновников.
Предполагалось, что часть изложенной информации должна оставаться строго конфиденциальной, но из-за неназванных депутатов Бундестага она просочилась в медиа. Содержание этого брифинга было обнародовано в нескольких СМИ.
Политики Бундестага, как пишет Bild, говорят, что продвинули информацию в СМИ, чтобы о преступлениях стало известно. Сейчас берлинская прокуратура расследует возможное предательство.
— Есть процедуры, по которым администрация Бундестага обращалась к прокурору. Мы проверяем это, — сказала спикер властей.
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что “члены парламента должны осознавать, что выдача секретов – это не тривиальное преступление и может привести к крайне серьезным последствиям”.
В докладе о массовых убийствах в Буче, проведенном 6 апреля для депутатов Бундестага, приводились обличительные перехваты разговоров российских военных.