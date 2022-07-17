Июль, 17 в 13:27

В воскресенье, 17 июля, на автозаправках в Польше цены на разные виды топлива изменились.

Средняя стоимость бензина А-95 на автозаправках – 7,41 злотых за литр (44,99 грн по курсу Нацбанка Украины по состоянию на 17 июля). Это на одну копейку дешевле, чем было 16 июля (7,40 злотых).

Цена на бензин А-98 по сравнению с прошлым днем ​​выросла на три копейки. Теперь его можно купить за 8,08 злотых/литр (49,06 грн по курсу НБУ).

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Дизельное топливо в Польше также подорожало, и сегодня стоит 7,53 злотых за литр (45,72 грн). А 16 июля оно обошлось в 7,50 злотых/литр.

В то же время стоимость премиального дизеля снизилась на 11 копеек по сравнению с прошлым днем. Теперь цена на него составляет 7,68 злотых (46,63 грн)

Средняя цена литра автогаза (LPG) не изменилась – 3,36 злотых (20,4 грн).

Цены на топливо варьируются в зависимости от воеводства и сети АЗС. Самый дорогой бензин марки А-95 на 17 июля стоит 7,51 злотых за литр (45,6 грн), а самый дешевый – 7,38 злотых/литр (44,81 грн).

Стоимость обычного дизеля колеблется от 7,20 до 7,67 злотых/литр (43,72 – 46,57 грн).

Цены на АЗС в Украине

По состоянию на 17 июля в Украине цены на бензин и дизельное топливо подешевели. Бензин категории А-95 можно приобрести на АЗС по 50,50 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива 17 июля составляет 56,19 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl