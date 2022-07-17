Канадские депутаты требуют объяснений от правительства из-за турбин для Северного потока

Июль, 17 в 20:05

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Вилкинсон должны дать объяснение канадским законодателям о решении правительства передать Германии шесть турбин для газопровода Северный поток-1, несмотря на санкции против РФ. Их ждут с отчетом до 22 июля в Комитете по иностранным делам Палаты общин парламента Канады.

Один из депутатов-консерваторов назвал это решение “пощечиной украинцам”.

На встречу также пригласили посла Украины Юлию Ковалив, посла Германии Сабин Шпарвассер, посла ЕС Мелиту Габрич, а также представителей Конгресса украинцев Канады.

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Неделю назад правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций и отправить турбину для Северного потока-1, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, в Германию.

В ответ в МИД Украины вызвали для объяснений временного поверенного в делах Канады.

Украинские дипломаты призвали канадскую сторону пересмотреть решение, “подрывающее евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении РФ, а также создающее основание для того, чтобы Россия и дальше использовала энергетику как гибридное оружие против Европы”.