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Германия не сможет пережить зиму без газа РФ — Мюллер

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Германия не сможет пережить зиму без газа РФ — Мюллер
Фото: Depositphotos

Пережить следующую зиму без российского газа Германия не сможет. Сейчас хранилища в стране заполнены на 65%, но нужны поставки через Северный поток-1.

Такое мнение высказал руководитель Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер.

— Хранилища для газа заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа, – заявил он.

По словам Мюллера, многое будет зависеть от количества поставок по трубопроводу Северный поток-1. Его обслуживание должно завершиться 21 июля.

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На днях РФ прекратила поставки газа в Европу по Северному потоку. Основная причина – плановые ремонтные работы.

Кроме того, жителей Германии уже предупредили, что счета за отопление вырастут как минимум в три раза. По оценкам энергетического регулятора страны, ежемесячные счета за отопление в ФРГ могут утроиться в следующем году из-за значительного сокращения импорта российского газа.

Источник: Bild am Sontag

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