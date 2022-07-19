Июль, 18 в 22:51

Чеченский батальон им. Шейха Мансура, воюющий в Украине против российских захватчиков, приступил к подготовке боевых действий на территории Чечни.

Об этом сообщил спикер батальона Ислам Белокиев в видеообращении.

– Чеченскую Республику Ичкерия мы разбили на три фронта и 16 секторов. В каждом из этих секторов мы начали работу с местным населением по выявлению враждебной дислокации, путей движения, типов вооружения, количества людей и техники, — говорит Белокиев.

Спикер заверил, что чеченским бойцам уже известны враждебные позиции и расположение российских баз.

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– Кавказ более 400 лет борется против российского колониализма за свою свободу, – подчеркнул Белокиев.

Он утверждает, что у Ичкерии сегодня появился исторический шанс добиться этого.

В ответ самопровозглашенный главарь Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости разместить в горах Кавказа системы противовоздушной обороны.

— В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО, — сказал он.

Отметим, что Чеченская Республика Ичкерия – это государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР (РСФСР). Его ликвидировала РФ в 2000 году после ее силового возвращения в состав РФ в качестве Чеченской республики.

Фото: Ислам Белокиев