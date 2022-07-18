Июль, 18 в 16:36

Китай не вовлечен в войну в Украине, однако правительство страны не собирается пассивно наблюдать за эскалацией.

Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван І по результатам телефонных переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Он отметил, что кризис вокруг Украины серьезно повлиял не только на Европу, но и на весь мир.

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– Китай не является стороной украинского кризиса, но мы не стояли в стороне, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь. Уроки украинского кризиса глубокие и заслуживают того, чтобы все стороны их серьезно усвоили. В долгосрочной перспективе все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой европейской архитектуры безопасности для достижения продолжительного мира и безопасности, — говорится в сообщении.

Министр призвал РФ и Украину к переговорам, отметив, что Китай будет поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что Китай не ведет себя нейтрально по поводу войны в Украине, поскольку Пекин поддержал Россию в ООН и “усилил пророссийскую пропаганду”.

По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин ясно дал понять, что поддерживает партнерство с Кремлем.