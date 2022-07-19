Польша удвоит расходы на оборону — Качиньский

Июль, 18 в 21:52

Польша намерена в дальнейшем увеличивать расходы на оборону после полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, в планах удвоить до 5% ВВП. Об этом заявил польский политик Ярослав Качиньский.

По его словам, Польше необходима мощная армия для сдерживания возможного нападения РФ. Качиньский отметил, что война России против Украины показала, что РФ может пойти в контрнаступление, поэтому необходимо очень серьезно рассмотреть вопрос европейской безопасности.

— Существенное увеличение расходов на оборону заставило бы Россию заключить, что нападение на Польшу было бы необоснованным и обреченным на провал, — считает Качиньский.

Согласно новому закону о национальной обороне, в следующем году Польша должна достигнуть 3% порога расходов на оборону. Качиньский не предоставил подробностей о том, когда Польша сможет добиться целевых 5% расходов на оборону.

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Источник: Euractiv