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Факты / Мир / Мировые новости

Турция анонсировала еще одну встречу по зерновому коридору из Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
зерно
Фото: Depositphotos

Официальные представители Украины, России, Турции и ООН, скорее всего, встретятся на этой неделе, чтобы обсудить возобновление экспорта зерна по морскому пути из Украины.

Об этом в понедельник, 18 июля, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

На прошлой неделе Акар говорил, что Россия, Украина, Турция и ООН на этой неделе подпишут соглашение о коридоре экспорта зерна.

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Но глава ООН Антониу Гутерреш предупреждал, что предстоит еще “длинный путь” к мирным переговорам, чтобы закончить войну, которую развязала Россия против Украины.

В понедельник Акар заявил, что есть договоренность о “плане, общих принципах” по экспортному коридору, и добавил, что встреча между всеми сторонами для обсуждения деталей “вероятна” на этой неделе.

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По его словам, в повестке дня стоят такие технические вопросы, как формирование центра мониторинга в Стамбуле, определение безопасных маршрутов и контрольно-пропускных пунктов на выходах и входах в порты.

13 июля в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.

Источник: The Guardian
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