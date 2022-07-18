Удары по РСЗО и складам боеприпасов: какая может быть угроза для Украины от иранских дронов

Июль, 18 в 1:02

Российские войска истощены, поскольку потеряли большое количество вооружения и живой силы. Аналитик Центра военно-морского анализа США Сэмюэль Бендетт рассказал о пробелах в российской армии и угрозах для Украины от иранских дронов.

– Сейчас российские военные истощены. Они потеряли много оборудования и солдат. Конечно, было много потерь в армии дронов и военных беспилотников. Россия почти ежедневно ведет подсчет количества потерянных беспилотников. Украина заявляет, что сбила около 600 российских беспилотников. Это значительные потери.

По его словам, Россия стремится получить большое количество дронов-камикадзе и боевых беспилотников, которые могут направляться на маленькие расстояния.

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— А теперь вопрос: какие пробелы Россия пытается заполнить, обратившись к международному партнеру, если это соглашение будет заключено? Россия очень хочет иметь дроны-камикадзе. Эти системы оказали очень значительный эффект в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году. В Украине мы не видим много таких дронов, именно поэтому Россия хочет иметь больше дронов-камикадзе. России также не хватает значительного количества боевых дронов, особенно тех, которые могут летать на маленькие расстояния.

Аналитик отметил, что Иран успел разработать целый перечень беспилотных летательных аппаратов всех видов дальности, обладающих огромными техническими возможностями. Именно поэтому Россия стремится получить от этой страны дроны-камикадзе, которые могут использовать против украинских защитников.