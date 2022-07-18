Июль, 18 в 18:58

Правительство Польши упростило процедуру получения Карты поляка для граждан Украины. Теперь украинцы могут подать заявление на получение или продление срока действия документа в Польше. Раньше приходилось обращаться в польское консульство на территории Украины.

Согласно распоряжению Совета министров Польши, введенные изменения вступят в силу через две недели. Оформление Карты поляка остается бесплатным, а срок рассмотрения заявления такой же – до двух месяцев после подачи документов.

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Чтобы получить Карту поляка, нужно обратиться в любое воеводство в Польше, записаться на прием, подать заявление и перечень документов (в частности, оригинал свидетельства о рождении, другой документ родителей или родственников с отметкой национальности) и пройти собеседование.

Спикер будет говорить на польском языке для проверки уровня знаний, также может спрашивать об истории Польши и местных традициях. После успешного собеседования украинцы могут подписать право на принадлежность к народу Польши.

Карта поляка остается действительной в течение 10 лет. Для продления срока действия документа украинцы должны подать заявление заблаговременно – за три месяца.

Источник: Совет министров Польши