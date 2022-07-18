Июль, 18 в 15:42

В понедельник, 18 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши снизились цены на бензин и премиальное дизельное топливо.

В частности, бензин марки А-95 можно приобрести по средней цене 7,38 злотых/литр (45,3 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 18 июля). Накануне литр этого горючего в среднем стоил 7,41 злотых.

Подешевел и бензин марки А-98 – до 8,05 злотых за литр (49,4 грн по курсу НБУ). В воскресенье литр можно было приобрести в среднем за 8,08 злотых.

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Средняя стоимость дизельного топлива за сутки не изменилась и составляет 7,53 злотых/литр (46,2 грн).

В то же время подешевел премиальный дизель: литр в среднем обойдется в 7,56 злотых (46,4 грн), тогда как днем ранее это топливо стоило 7,68 злотых.

Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки практически не изменилась: литр сегодня продается на АЗС по цене 3,35 злотых (20,6 грн) против 3,36 злотых накануне.

В зависимости от воеводства цены на горючее в Польше отличаются. Например, бензин А-95 дешевле всего стоит в Подкарпатском воеводстве (7,25 злотых/литр, или 44,5 грн), а дороже всего – в Великопольском воеводстве (7,63 злотых/литр, или 46,8 грн).

Средние цены на бензин А-98 самые низкие в Варминско-Мазурском воеводстве (7,19 злотых/литр, или 44,1 грн), а самые высокие – в Великопольском воеводстве (8,40 злотых/литр, или 51,5 грн).

Стоимость литра дизтоплива варьируется от 7,20 злотых (44,2 грн) в Нижнесилезском воеводстве до 7,97 злотых (48,9 грн) в Великопольском воеводстве.

Сколько стоит топливо в Украине

Цены на некоторые виды горючего в Украине по состоянию на 18 июля снизились. В частности, бензин категории А-92 подешевел на 48 копеек и в среднем стоит на АЗС 49,71 грн/л.

В то же время, средняя цена на бензин А-95 остается без изменений и составляет 50,50 грн/л.

Средняя цена дизеля составляет 56,20 грн/л (это горючее минимально подешевело). Цены на автогаз в Украине подскочили на 3 копейки и составляют в среднем 33,46 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl