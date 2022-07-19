Июль, 19 в 14:33

Во вторник, 19 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши немного подорожала стоимость бензина марки А-98 и дизельного топлива. В то же время, цены на автогаз за сутки не изменились.

Так, литр бензина А-98 сегодня в среднем стоит 8,08 злотых (50,2 грн по курсу Национального банка Украины на 19 июля), тогда как накануне его можно было приобрести за 8,05 злотых.

В то же время, немного снизилась средняя стоимость бензина марки А-95 – до 7,37 злотых за литр (45,8 грн) с 7,38 злотых/литр днем ранее.

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Несколько возросла стоимость и дизельного топлива: сегодня на польских АЗС литр в среднем стоит 7,54 злотых (46,8 грн). Накануне средние цены на горючее составили 7,53 злотых/литр.

Премиальный дизель сегодня в среднем стоит 7,57 злотых/литр (47 грн по курсу НБУ) по сравнению с 7,56 злотых/литр в понедельник.

Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки не изменилась и составляет 3,35 злотых/литр (20,8 грн).

Стоимость горючего на АЗС Польши колеблется в зависимости от воеводства. К примеру, бензин марки А-95 можно дешевле купить в Варминско-Мазурском воеводстве (7,05 злотых/литр, или 43,8 грн). А дороже всего это горючее стоит в Великопольском воеводстве (7,59 злотых/литр, или 47,1 грн).

Средняя стоимость бензина А-98 варьируется от 7,19 злотых/литр (44,7 грн) в Варминско-Мазурском воеводстве до 8,46 злотых/литр (52,6 грн) в Великопольском воеводстве.

Литр дизтоплива дешевле всего стоит в Подлясском воеводстве (в среднем 7,40 злотых/литр, или 45,97 грн), а дороже всего – в Великопольском воеводстве (8,07 злотых/литр, или 50,1 грн).

Цены на АЗС в Украине

Цены на горючее в Украине по состоянию на 19 июля не изменились. В частности, бензин А-92 в среднем можно приобрести за 49,71 грн/л.

Средняя цена бензина А-95 также остается без изменений и составляет 50,50 грн/л.

Дизтопливо на АЗС можно в среднем приобрести за 56,20 грн/л. А цены на автогаз минимально снизились и в среднем составляют 33,45 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl