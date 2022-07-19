Лидер премьерской гонки Сунак проигрывает в финале другим кандидатам — опрос

Июль, 19 в 20:37

Для бывшего министра финансов Риши Сунака борьба за лидерство в Консервативной партии Великобритании становится все более жесткой.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на новый опрос, опубликованный аналитической компанией YouGov за несколько часов до четвертого тура, отмечает, что Сунак проигрывает всем трем конкурентам в финальном раунде за кресло премьера.

Немалую популярность среди правого крыла партии приобрела экс-глава Министерства по делам женщин и равных возможностей Кэми Баденох. Но чтобы выйти в пятый тур, ей не хватило голосов депутатов Консервативной партии.

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Интересно, что именно Баденох могла иметь потенциальное преимущество над любым из кандидатов, в случае выхода в финальный раунд голосования, по данным YouGov.

Аналитики YouGov отмечают, что младший министр торговли Великобритании Пенни Мордонт теряет темп и отстает от главы МИД Лиз Трасс. Это отличие от предыдущего опроса, в котором она с легкостью обыгрывала каждого другого кандидата в финальном туре.

Изменения в опросе произошли после двух теледебатов в выходные, во время которых кандидаты вели ожесточенные споры о развитии экономики, налогах, правах транссексуалов и работе Бориса Джонсона в правительстве.

По результатам четвертого тура выборов премьер-министра Великобритании с гонки выбыла Кэми Баденох. Лидерство продолжает удерживать Риши Сунак, но он добавил только три голоса. Наибольший прирост голосов у Лиз Трасс – 15, которая сейчас третья. Второе место за Пенни Мордонт.