Июль, 19 в 18:47

Полное прекращение поставок российского газа приведет к сокращению ВВП наиболее уязвимых стран ЕС на 6% и погружению их в рецессию.

Об этом предупреждает Международный валютный фонд (МВФ).

На фоне спекуляций о том, что российский президент Владимир Путин будет держать газопровод Северный поток — 1 закрытым после окончания планового ежегодного технического обслуживания в конце этой недели, МВФ сообщает, что у Европы нет комплексного плана по преодолению дефицита, дальнейшего роста цен на энергоносители и влияния на экономический рост.

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МВФ считает, что Венгрия, Словакия и Чешская Республика являются тремя странами ЕС, которые могут пострадать больше всего, но отметил, что Италия, Германия и Австрия также испытают значительные последствия.

— Перспектива беспрецедентного полного отключения подпитывает беспокойство по поводу нехватки газа, дальнейшего роста цен и экономических последствий. И хотя политики действуют оперативно, у них нет плана действий по управлению и минимизации последствий, — говорится в сообщении МВФ.

При этом фонд отмечает, что последствия могут быть смягчены за счет обеспечения альтернативных поставок и источников энергии, ослабления узких мест в инфраструктуре, поощрения энергосбережения при защите уязвимых домохозяйств и расширения соглашений о солидарности для совместного использования газа между странами.

МВФ пишет, что энергетическая инфраструктура Европы и мировые поставки пока справляются с 60%-ным сокращением поставок российского газа с июня прошлого года, но подчеркнул потенциальные издержки, если Кремль ответит на западные санкции “оружием” в виде отказа поставок энергоносителей.

Полномасштабное вторжение России в Украину уже заставило МВФ снизить прогноз роста мировой экономики до 3,6% в этом году, и в конце этого месяца фонд планирует объявить о дальнейшем понижении прогноза.

Общее потребление газа в первые три месяца 2022 года снизилось на 9% по сравнению с годом ранее, и в настоящее время используются альтернативные поставки, в частности, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый на мировые рынки.

— Наша работа показывает, что сокращение поставок российского газа до 70% может быть преодолено в краткосрочной перспективе за счет доступа к альтернативным поставкам и источникам энергии и с учетом снижения спроса из-за ранее высоких цен, — заявили в МВФ.

При этом в условиях полного отключения диверсификация будет гораздо сложнее.

— Узкие места (транспортировки, — Ред.) могут снизить способность перенаправлять газ внутри Европы из-за недостаточной мощности импорта или ограничений в передаче, — сообщает фонд.

МВФ также отмечает, что в случае полного отключения электроэнергии в ЕС может произойти падение экономического производства почти на 3% в течение следующих 12 месяцев. Некоторые страны, такие как Швеция, Дания и Греция, практически не пострадают, но Италия, из-за высокой зависимости от газа в производстве электроэнергии, может пострадать более чем на 5%.

— Последствия для Австрии и Германии будут менее серьезными, но все же значительными, в зависимости от наличия альтернативных источников и способности снизить потребление газа домохозяйствами, — говорится в сообщении фонда.

В бюллетене МВФ говорится, что правительствам стран ЕС необходимо активизировать усилия по разработке стратегии распределения поставок газа в чрезвычайных ситуациях, поощрять энергосбережение, защищая уязвимые домохозяйства, и подготовить “умные” программы рационирования газа.