Июль, 19 в 18:08

США завершили очередной успешный пуск гиперзвуковой ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).

Об этом сообщает Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), которые координировали пуск ракеты.

Это уже второй демонстрационный пуск, организованный компанией Raytheon Technologies для достижения целей испытаний. Первый полет Raytheon состоялся в сентябре 2021 года.

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Во втором полете конструкции HAWC компании Raytheon использовались данные, собранные во время полета осенью 2021 года. После выхода из самолета первая ступень подняла ракету до ожидаемой зоны воспламенения реактивного двигателя, а потом реактивный двигатель ракеты Northrop Grumman запустился и привел ракету в движение со скоростью более 5 махов (в пять раз превышающей скорость звука) на расстояние более 300 морских миль (около 550 км, — Ред.), достигнув высоты более 60 тыс. футов (более 18,2 тыс. м, — Ред.).

— Это последнее испытание позволило исследовать большее количество рабочих зон полета и работы двигателя. Демонстрации DARPA — это всегда обучение, будь то в интересах целесообразности или практичности, и в этот раз мы, безусловно, получили новую информацию, которая позволит еще больше улучшить характеристики, — сказал руководитель программы HAWC в отделе тактических технологий DARPA Эндрю Кнодлер.

Ракеты HAWC имеют в своем названии словосочетание Air-breathing, что переводится как “дышащие воздухом”. Данное оружие использует воздух, захваченный из атмосферы, для достижения устойчивой тяги. Скорость и маневренность таких гиперзвуковых крылатых ракет позволяет как уклоняться от защиты, так и наносить быстрые удары.

— ВМС и ВВС (США, — Ред.) будут иметь доступ к собранным нами данным при принятии решений о разработке будущего высокоскоростного оружия, — добавил Эндрю Кнодлер.

По его словам, данные летных испытаний HAWC помогут подтвердить доступные конструкции систем и производственные подходы, которые позволят в ближайшем будущем поставить на вооружение боевых частей гиперзвуковые ракеты с подобным типом полета.

По данным военной американской газеты Stars And Stripes, испытания, проведенные DARPA в Нью-Мексико на прошлой неделе, были частью программы Оперативный огонь, целью которой является интеграция технологий, позволяющих запускать сложные ракеты с грузовиков, на которых обычно ездят морские пехотинцы и солдаты.

DARPA заявила, что система достигла всех целей испытаний, начиная от использования логистического грузовика для запуска ракеты средней дальности и заканчивая включением в систему управления огнем армейской артиллерии.

— Совместимость с существующими системами управления, транспортными средствами, логистической инфраструктурой и операционной средой обеспечивает высокую мобильность и возможность быстрого развертывания OpFires, — заявили в DARPA.

Пентагон разрабатывает множество программ по созданию гиперзвуковых ракет. Такое оружие летает быстрее скорости звука в пять раз. Разработка ракет стала приоритетной в свете достижений России и Китая в области гиперзвукового оружия.

Источники: DARPA, Stars And Stripes

Фото: Stars And Stripes