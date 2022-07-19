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Венгрия поменяла позицию по транзиту оружия в Украину через свою территорию

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Левенте Мадяр

Заместитель главы Министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр заявил, что Будапешт готов пропускать через свою территорию всю помощь, которую оказывают другие страны Украине, в том числе и военную.

Пресс-служба Львовского городского совета сообщает, что такое заявление он сделал во время визита во Львов во вторник, 19 июля.

— В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое – противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией, – сказал Мадяр.

По словам заместителя главы венгерского МИДа, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря.

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Также венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях и заверила о готовности предоставить 1 тыс. стипендий для украинцев в своих университетах.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину официальный Будапешт заявлял, что не будет предоставлять Украине оружие, чтобы не стать стороной конфликта с Москвой, а также разрешать транзит оружия через свою территорию.

В начале июля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье. Глава венгерской общины Киева Тибор Томпа осудил слова Сийярто.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Роман Кайман, Львовский городской совет

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