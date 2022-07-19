Венгрия поменяла позицию по транзиту оружия в Украину через свою территорию

Июль, 19 в 19:37

Заместитель главы Министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр заявил, что Будапешт готов пропускать через свою территорию всю помощь, которую оказывают другие страны Украине, в том числе и военную.

Пресс-служба Львовского городского совета сообщает, что такое заявление он сделал во время визита во Львов во вторник, 19 июля.

— В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое – противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией, – сказал Мадяр.

По словам заместителя главы венгерского МИДа, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря.

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Также венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях и заверила о готовности предоставить 1 тыс. стипендий для украинцев в своих университетах.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину официальный Будапешт заявлял, что не будет предоставлять Украине оружие, чтобы не стать стороной конфликта с Москвой, а также разрешать транзит оружия через свою территорию.

В начале июля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье. Глава венгерской общины Киева Тибор Томпа осудил слова Сийярто.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Роман Кайман, Львовский городской совет